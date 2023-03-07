Кудрявцев Самсон Иванов
Место рождениядер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1668
Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов
Мать: не указана
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678