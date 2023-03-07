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Кудрявцев Самсон Иванов

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Место рождения

дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1633 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов

Мать: не указана

дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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