(Питерсков) Ксения Пирфимьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Питерсков) Ксения Пирфимьевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

16.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1902

Отец: Питерсков Пирфимий Филиппович

Мать: Питерсков Пелагея Сидоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
26.01.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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