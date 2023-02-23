Шестакова Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Шестаков Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно