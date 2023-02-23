Шестакова Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Васса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Шестаков Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Сергей Никитич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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