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Торопченов Александр Ефимов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.11.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1810

Отец: Торопченов Ефим Романов

Мать: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Жена: Торопченова Марья Максимова

Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.

Сын: Торопченов Николай Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.

Сын: Торопченов Василий Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1848 ст.

Сын: Торопченов Павел Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.07.1851 ст.

Сын: Торопченов Сергей Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.

Сын: Торопченов Иван Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1855 ст.

Сын: Торопченов Петр Александров

Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно
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