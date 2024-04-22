Торопченов Александр Ефимов
Место рождения
Дата рождения03.11.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.11.1810
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.
Сын: Торопченов Николай Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.
Сын: Торопченов Василий Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1848 ст.
Сын: Торопченов Павел Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.07.1851 ст.
Сын: Торопченов Сергей Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.
Сын: Торопченов Иван Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1855 ст.
Сын: Торопченов Петр Александров
Мать ребёнка: Торопченова Марья Максимова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно