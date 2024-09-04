Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Место рождения

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

21.10.1923

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Толстых Иван Илларионов

Мать: Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тявкин Федор Евтихьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тявкин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Тявкина Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Тявкина Алла Федоровна

Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич

Смерть
1988
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область

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