Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1923
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Тявкина Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Тявкина Алла Федоровна
Отец ребёнка: Тявкин Федор Евтихьевич
Смерть
1988
Селеткан, Шимановский муниципальный район, Амурская область