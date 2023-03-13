Дебелая (Авруцкая) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авруцкий Александр Андреевич
Мать: Авруцкая Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дебелая Инна Вячеславовна
Отец ребёнка: Дебелый Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дебелая Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Дебелый Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дебелый Вячеслав