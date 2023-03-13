Дебелая (Авруцкая) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дебелая (Авруцкая) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авруцкий Александр Андреевич

Мать: Авруцкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дебелая Инна Вячеславовна

Отец ребёнка: Дебелый Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дебелая Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Дебелый Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дебелый Вячеслав

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