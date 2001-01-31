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Рейтер Мария Ивановна

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Место рождения

Коровий Ручей, Апраксинская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

31.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Рейтер Иван Андреевич

Мать: Рейтер Мария Никитична

Коровий Ручей, Апраксинская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курандина Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутяев Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутяев Петр Федорович

Смерть
31.01.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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