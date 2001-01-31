Рейтер Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти31.01.2001
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Отец: Рейтер Иван Андреевич
Мать: Рейтер Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курандина Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область