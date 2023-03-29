Ильюшенко Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшенко Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильюшенко Андрей Николаевич

Мать: Мальцева Елена Кронидовна

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