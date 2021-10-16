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Симакова Ксения Евгеньевна
Симакова Ксения Евгеньевна
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Место рождения
г. Бийск
Дата рождения
16.10.2021
Пол
Женский
Отец
Симаков Евгений Васильевич
1996 г.р.
Мать
Симакова (Завитова) Анна Валерьевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2021
Отец:
Симаков Евгений Васильевич
Мать:
Симакова Анна Валерьевна
г. Бийск
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