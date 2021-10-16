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Симакова Ксения Евгеньевна

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Место рождения

г. Бийск

Дата рождения

16.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2021

Отец: Симаков Евгений Васильевич

Мать: Симакова Анна Валерьевна

г. Бийск
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