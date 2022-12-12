Семенихин Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1959
Сын: Семенихин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна
Красный Партизан, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазалова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенихин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно