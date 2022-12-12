Семенихин Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1959

Сын: Семенихин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна

Красный Партизан, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенихина Аксинья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазалова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенихин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Семенихина Аксинья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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