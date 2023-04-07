Зиновия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сигклитикия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Михаил Егорович
Отец ребёнка: Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федорович
Смерть
Неизвестно