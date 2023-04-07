Зиновия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сигклитикия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Михаил Егорович

Отец ребёнка: Егор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федорович

Смерть
Неизвестно
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