Касимов Никифор Сергеев
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Неизвестно
ФамилияКасимов Имя Никифор Отчество Сергиев 10 03 1894 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов; Александра Васильева Восприемники Киселев Андрей Михаилов; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от слабости | ФамилияКасимов Имя Никифор Отчество Сергиев 11 03 1894 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов Восприемники Отсутствуют Социальное положение (сословие, чин, звание) Сы... Показать все