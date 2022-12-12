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Дмитрий Иванович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Мариамна Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Дворой человек
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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