Науменко Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чистякова (Науменко) Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Науменко Марфа

Рождение ребёнка
1869

Сын: Науменко Макей Яковлев

Мать ребёнка: Науменко Марфа

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Науменко) Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Науменко Марфа

Рождение ребёнка
1879

Сын: Науменко Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Науменко Марфа

Смерть
Неизвестно

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