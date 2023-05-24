Подкопаева неизвестно
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкопаев Степан Илларионович
Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкопаев Аким Илларионович
Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Трофимова (Подкопаева) Татьяна Илларионовна
Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович
Смерть
Неизвестно