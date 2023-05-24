Подкопаева неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаева неизвестно

Место рождения

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкопаев Степан Илларионович

Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкопаев Аким Илларионович

Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Трофимова (Подкопаева) Татьяна Илларионовна

Отец ребёнка: Подкопаев Илларион Егорович

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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