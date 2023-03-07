Гусев Семен Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Семен Агеевич

Гусев Семен Агеевич

avatar

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Гусев Агей Ипатович

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гусев Павел Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Осиповна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Гусев Мирон Семенович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Гусев Харлам Семенович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Гусев Степан Семенович

Мать ребёнка: Гусева Ирина Осиповна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Гусев Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ирина Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close