Гусев Семен Агеевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Гусев Агей Ипатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Гусева Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Гусева Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Ирина Осиповна
Смерть
Неизвестно