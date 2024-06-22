Луткова нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова татьяна
Отец ребёнка: Лутков михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гореева оксана
Отец ребёнка: Лутков михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных юлия
Отец ребёнка: Лутков михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лутков михаил