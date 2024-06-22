Луткова нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луткова нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

дд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова татьяна

Отец ребёнка: Лутков михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гореева оксана

Отец ребёнка: Лутков михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных юлия

Отец ребёнка: Лутков михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутков михаил

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