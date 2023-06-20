Тарасенко Александр Вассильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Александр Вассильевич

Тарасенко Александр Вассильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1986

Отец: не указан

Мать: Тарасенко Любовь Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close