Останина (Салтыкова) Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Салтыкова) Евдокия Матвеева

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Салтыков Матвей Михайлов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марья Климентова

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Климентова

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Дарья (мл) Климентова

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Марфа Климентова

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марья (мл) Климентова

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Останин Сергей Климентов

Отец ребёнка: Останин Климонт Петров

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Климонт Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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