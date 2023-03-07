Останина (Салтыкова) Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Салтыков Матвей Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марья Климентова
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Климентова
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Дарья (мл) Климентова
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Марфа Климентова
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марья (мл) Климентова
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Останин Климонт Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763