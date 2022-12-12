Савранский Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савранский Илья Семёнович

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

22.09.1924

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1924

Отец: Савранский Семён Ильич

Мать: Фельдман Зинаида

Миргород, Полтавська область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1518533004
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милитинская Нина

Смерть
2002
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