Савранский Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения22.09.1924
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1924
Отец: Савранский Семён Ильич
Мать: Фельдман Зинаида
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1518533004
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милитинская Нина
Смерть
2002