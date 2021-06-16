Карюхин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карюхин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Дата смерти

16.06.2021

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Карюхин Михаил Григорьевич

Мать: Карюхина Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.2021
р. п, Сосновское
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