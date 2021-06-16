Карюхин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
Дата смерти16.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.2021
р. п, Сосновское