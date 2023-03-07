Голубева (Голубева) Вера Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1905
Дата смерти03.06.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1905
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Крещение
30.09.1905
Священник Ксенофонт Нелюбов и и. д. псаломщика Павел Ливанов Голубев Афанасий Алексеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Голубева Елена Алексеевна. Мать. Православная Синицын Николай ... Показать все
Смерть
03.06.1908
Причина смерти: От кори | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Похороны
04.06.1908
Священник Никандр Стрельцов. Дьякон Павел Ливанов. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908