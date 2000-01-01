Анкудинова Катерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Катерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Федора Дмитриева жена Катерин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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