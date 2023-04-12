Киреева (Полевик) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Полевик) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Кольцова Илона

Отец ребёнка: Киреев Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1991

Дочь: Богуш Анжела

Отец ребёнка: Киреев Геннадий Николаевич

г. Берлин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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