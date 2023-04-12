Киреева (Полевик) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Кольцова Илона
Отец ребёнка: Киреев Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1991
Дочь: Богуш Анжела
Отец ребёнка: Киреев Геннадий Николаевич
г. Берлин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно