Кувыркина (Тарарова) Александра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Тарарова) Александра Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1905

Муж: Проверить Рождение Кувыркин Афанасий Павлович

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1919

Дочь: Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Проверить Рождение Кувыркин Афанасий Павлович

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.Р-1022, оп. 5, д.1 , л.83, А/з № 157
Смерть
Неизвестно
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