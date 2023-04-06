Кувыркина (Тарарова) Александра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1905
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1919
Дочь: Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Проверить Рождение Кувыркин Афанасий Павлович
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.Р-1022, оп. 5, д.1 , л.83, А/з № 157
Смерть
Неизвестно