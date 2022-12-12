Фамилии Нет Екатерина Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1757 ст.
Дата смерти15.12.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1789 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фамилии Нет Лука Моисеевич
Отец ребёнка: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович
Смерть
15.12.1828 ст.