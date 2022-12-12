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Фамилии Нет Екатерина Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1757 ст.

Дата смерти

15.12.1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1789 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Лука Моисеевич

Отец ребёнка: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович

Смерть
15.12.1828 ст.
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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