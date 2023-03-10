(Козлова) Гликерья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Гликерья Трофимовна

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Место рождения

д. Кузнецовская (Молотниковская волость)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кузнецовская (Молотниковская волость)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Петр

Смерть
Неизвестно
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