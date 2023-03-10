(Козлова) Гликерья Трофимовна
Место рожденияд. Кузнецовская (Молотниковская волость)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кузнецовская (Молотниковская волость)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Петр
Смерть
Неизвестно