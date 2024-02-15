Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Ударякин Степан
Рождение ребёнка
14.04.1900
Дочь: Ударякина Мария Степановна
Отец ребёнка: Ударякин Степан
Рождение ребёнка
08.08.1913
Дочь: Удорякина Фёкла Степановна
Отец ребёнка: Ударякин Степан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Удорякин Василий Степанович
Отец ребёнка: Ударякин Степан
Смерть
Неизвестно