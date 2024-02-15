Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Удорякин Иван Степанович

Отец ребёнка: Ударякин Степан

Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Ударякина Мария Степановна

Отец ребёнка: Ударякин Степан

Рождение ребёнка
08.08.1913

Дочь: Удорякина Фёкла Степановна

Отец ребёнка: Ударякин Степан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Удорякин Василий Степанович

Отец ребёнка: Ударякин Степан

Смерть
Неизвестно

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