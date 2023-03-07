Чинцов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна
Рождение ребёнка
05.09.1911
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна
Рождение ребёнка
17.06.1917
Сын: Чинцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чинцова Вера Корнельевна