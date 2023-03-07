Чинцов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинцов Михаил Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна

Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна

Рождение ребёнка
17.06.1917

Сын: Чинцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чинцова Вера Корнельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинцова Вера Корнельевна

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