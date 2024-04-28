Жумагулова Алмагуль Толешовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумагулова Алмагуль Толешовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кожахметова Кыздан Мухамеджанкызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байздрахманов Жомарт

Рождение ребёнка
12.07.1989

Дочь: Байздрахманова Айгерим

Отец ребёнка: Байздрахманов Жомарт

Рождение ребёнка
08.08.1998

Сын: Байздрахманов Алишер

Отец ребёнка: Байздрахманов Жомарт

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