Ерёмина (Целищева) Ксения Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1785 ст.
1785г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского тяглового стана дер. Васильковской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 1019
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.
Сын: Ерёмин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1795