Ерёмина (Целищева) Ксения Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Целищева) Ксения Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1785 ст.

Муж: Ерёмин Илья Борисович

1785г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского тяглового стана дер. Васильковской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 1019
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.

Сын: Ерёмин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1795
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