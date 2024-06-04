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Широков Ларион (Ларка) Мартемьянов

Место рождения

дер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Широков Мартемьян Деев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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