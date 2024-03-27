Сибгатуллина (Загретдинова) Гельфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллина (Загретдинова) Гельфруз

Место рождения

Алькеево

Дата рождения

1941

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Фаттахов Загретдин

Мать: Фаттахова Махибадар Шакирзяновна

Алькеево
Рождение ребёнка
22.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Алькеево (Буинский район)
Рождение ребёнка
30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Алькеево (Буинский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
Донбасс
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