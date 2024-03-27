Сибгатуллина (Загретдинова) Гельфруз
Место рожденияАлькеево
Дата рождения1941
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Фаттахов Загретдин
Алькеево
Рождение ребёнка
22.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Алькеево (Буинский район)
Рождение ребёнка
30.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Алькеево (Буинский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2009
Донбасс