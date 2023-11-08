Лащинская (Черноусова) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981