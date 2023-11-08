Лащинская (Черноусова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская (Черноусова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

КЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лащинский Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский Александр Александрович

Смерть
1981
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