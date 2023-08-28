Кравченко Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Алексей
Мать: Кравченко Анастасия
Рождение ребёнка
24.12.939
Сын: Кравченко Владимир Федорович
Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Федорович
Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Галина Федоровна
Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна
Смерть
Неизвестно