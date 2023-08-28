Кравченко Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Алексей

Мать: Кравченко Анастасия

Рождение ребёнка
24.12.939

Сын: Кравченко Владимир Федорович

Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Федорович

Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Галина Федоровна

Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Юрий Федорович

Мать ребёнка: Кравченко Любовь Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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