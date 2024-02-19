Эпов Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Эпов Георгий Иосифович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1959
Сын: Эпов Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно