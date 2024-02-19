Эпов Виктор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпов Виктор Георгиевич

Эпов Виктор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Эпов Георгий Иосифович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Эпов Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.