Костромина Васса Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1872
Рождение ребёнка
20.04.1879
Сын: Костромин Георгий Евдокимов
Отец ребёнка: Костромин Евдоким Феоктистов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Костромин Евдоким Феоктистов
Смерть
Неизвестно