Костромина Васса Тарасова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромина Васса Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1872

Муж: Костромин Евдоким Феоктистов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.04.1879

Сын: Костромин Георгий Евдокимов

Отец ребёнка: Костромин Евдоким Феоктистов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Костромин Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Костромин Евдоким Феоктистов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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