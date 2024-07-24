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Мазнев Егор Александрович

Место рождения

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

27.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1987

Отец: Мазнев Александр Михайлович

Мать: Мазнева (Кабешова) Ангелина Александровна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
10.09.2016

Жена: Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.2018

Дочь: Мазнева Софья Егоровна

Мать ребёнка: Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.2023

Дочь: Мазнева Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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