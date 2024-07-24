Мазнев Егор Александрович
Место рождения
Дата рождения27.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1987
Бракосочетание
10.09.2016
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.2018
Дочь: Мазнева Софья Егоровна
Мать ребёнка: Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
11.07.2023
Дочь: Мазнева Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна