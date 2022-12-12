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Григорьев Илларион Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Дочь: Рыжова Антонина Илларионовна

Мать ребёнка: Григорьева Пелагея Васильевна

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Григорьев Сергей Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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