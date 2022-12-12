Григорьев Илларион Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Дочь: Рыжова Антонина Илларионовна
Мать ребёнка: Григорьева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Григорьев Сергей Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно