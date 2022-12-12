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Кигель аня романовна
Кигель аня романовна
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Место рождения
Барановка
, Житомирська область
Дата рождения
1909
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка
, Житомирська область
Смерть
1984
Минск
, Минск
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