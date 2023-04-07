Родион Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Алексей Иванович

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Филипп Родионович

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Родионовна

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья Родионовна

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дорофей Родионович

Мать ребёнка: Авдотья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Егоровна

Смерть
1800
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