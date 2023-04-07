Родион Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Алексей Иванович
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Филипп Родионович
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Родионовна
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафья Родионовна
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дорофей Родионович
Мать ребёнка: Авдотья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Егоровна
Смерть
1800