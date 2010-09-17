Климов Лев Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1965
Дата смерти17.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.2010