Климов Лев Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Лев Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1965

Дата смерти

17.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1965

Отец: Климов Юрий Алексеевич

Мать: Климова (Прыткина) Галина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.2010

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