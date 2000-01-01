(Жамина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жамина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Большагин Василий

Мать: Жамина Мария Ивановна

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