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(Жамина) Мария
(Жамина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Большагин Василий
Мать
Жамина (Большагина) Мария Ивановна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Большагин Василий
Мать:
Жамина Мария Ивановна
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