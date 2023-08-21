Пивоваров Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1931

Дата смерти

08.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.04.1980
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