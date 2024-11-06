Мезрин Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезрин Осип

Мезрин Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мезрин Кузьма Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мезрин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мезрин Иван Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мезрин Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мезрин Спиридон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мезрин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921

Мы используем куки для улучшения работы сайта.