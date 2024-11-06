Мезрин Осип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мезрин Кузьма Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мезрин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мезрин Иван Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мезрин Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мезрин Спиридон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мезрин Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1921