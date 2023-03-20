Николай Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Семенов

Николай Семенов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пашков Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1836

Жена: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1836 г
Рождение ребёнка
18.06.1837

Сын: Петр Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рождение ребёнка
13.10.1838

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.05.1840

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.02.1842

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.03.1844

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
09.05.1845

Сын: Николай Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.04.1847

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.01.1850

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Степан Николаев

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.06.1856

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Елисавета Феодорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close