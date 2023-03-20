Николай Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пашков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1836
Жена: Елисавета Феодорова
Метрическая книга 1836 г
Рождение ребёнка
18.06.1837
Сын: Петр Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
13.10.1838
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
03.05.1840
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
03.02.1842
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
22.03.1844
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
09.05.1845
Сын: Николай Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
25.04.1847
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
05.07.1848
Сын: Гавриил Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
24.01.1850
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
30.05.1853
Сын: Степан Николаев
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Рождение ребёнка
05.06.1856
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Елисавета Феодорова
Смерть
Неизвестно