Буров Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Николай Федорович

Буров Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1931

Дата смерти

05.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931

Отец: не указан

Мать: Бурова (Кравцова) Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дейкун (Бурова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Буров Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Беспалова (Бурова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.01.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.