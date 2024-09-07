Буров Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1931
Дата смерти05.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дейкун (Бурова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Беспалова (Бурова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.01.1977