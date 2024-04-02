Будаков Лев
Место рожденияЛукоянов
Дата рождения1928
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Будаков Иван Дмитриевич
Мать: Будакова София
Лукоянов
Рождение ребёнка
18.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2009
г. Нижний Новгород