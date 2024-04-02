Будаков Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудаков Лев

Будаков Лев

Место рождения

Лукоянов

Дата рождения

1928

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Будаков Иван Дмитриевич

Мать: Будакова София

Лукоянов
Рождение ребёнка
18.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
г. Нижний Новгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close