Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Романович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Петр Романович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Косьма Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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