Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Романович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Косьма Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Смерть
Неизвестно