Торицына Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торицына Анна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Торицын Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Торицын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1921

Сын: Торицын Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич

д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торицын Павел Васильевич

Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торицын Василий Дмитриевич

Смерть
1954
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