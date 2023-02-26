Торицына Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Торицын Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Торицын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1921
Сын: Торицын Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич
д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торицын Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954